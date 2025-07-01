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«Тоттенхэм» намерен подписать Кудуса — The Guardian

«Тоттенхэм» намерен подписать Кудуса — The Guardian
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Полузащитник Мохаммед Кудус может перейти из «Вест Хэм Юнайтед» в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает The Guardian.

Сумма отступных за игрока составляет £ 85 млн и будет действовать для клубов английской Премьер-лиги с 1 по 10 июля, но «шпоры» надеются подписать игрока, потратив на это меньшую сумму. Данный футболист является одним из трансферных приоритетов «Тоттенхэма». «Вест Хэм» может продать хавбека и за меньшую сумму, чтобы вписаться в правила лиги относительно прибыльности и устойчивости. Предполагается, что в таком случае стоимость сделки составит около £ 60 млн.

В 35 матчах прошедшего клубного сезона Кудус забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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