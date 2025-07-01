Жерсон подпишет контракт с «Зенитом» в течение 48 часов — Романо

Полузащитник «Фламенго» Жерсон подпишет контракт с «Зенитом» в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка является завершённой. Медицинское обследование 28-летнего футболиста также состоится в течение 48 часов. Санкт-петербургский клуб активировал опцию выкупа Жерсона за € 25 млн.

Бразильский игрок выступает в составе красно-чёрных с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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