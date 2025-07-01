Агент Карраскаля отреагировал на информацию, что игрок близок к переходу во «Фламенго»

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, прокомментировал слухи о скором уходе своего клиента в бразильский «Фламенго». Ранее об этом сообщал журналист журналист Фабрисиу Лопес.

— Можете ли вы подтвердить, что «Фламенго» и «Динамо» близки к завершению трансфера Карраскаля?

— Нет, не могу, — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Хорхе Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили столичному ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. Ранее сообщалось, что футболист был оштрафован своим нынешним клубом из-за неприезда на сборы команды к 16 июня.