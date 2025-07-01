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«Аль-Наср» не делал предложения Жерсону, игрок сдержал слово, данное «Зениту» — источник

«Аль-Наср» не делал предложения Жерсону, игрок сдержал слово, данное «Зениту» — источник
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Полузащитник «Фламенго» Жерсон полностью выступал за переход в «Зенит», несмотря на информацию об интересе со стороны «Аль-Насра». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист был намерен сдержать слово, данное санкт-петербургскому клубу о переходе. Однако подчёркивается, что саудовская команда в итоге так и не сделала предложение 28-летнему футболисту. «Зенит» уже предоставил Жерсону частный самолёт для того, чтобы он отправился в Россию.

Ранее СМИ сообщали, что переход хавбека красно-чёрных в стан сине-бело-голубых сорвался, поскольку он принял предложение «Аль-Насра».

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