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Шаронов рассказал, как оказал первую помощь в матче между командами 2011 года рождения

Шаронов рассказал, как оказал первую помощь в матче между командами 2011 года рождения
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В отборочном матче чемпионата России по Поволжью между командами 2011 года рождения «Сокол Трудовые резервы» и «Динамо» из Казани в первом тайме произошёл инцидент, когда вратарь одной из команд столкнулся с футболистом соперника и потерял сознание. Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов оказал первую помощь и привёл вратаря в чувство.

«Я среагировал моментально. Увидел, что никто не оказывает помощь, нет медицинских работников. Я побежал с трибун на помощь. Понимал, что время драгоценно и надо действовать быстро. У меня есть определённые навыки. Я консультировался с докторами и несколько раз видел такие эпизоды по телевизору. На интуиции я сделал определённые вещи. Слава богу, мальчик пришёл в сознание», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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