Никита Кокарев станет игроком «Сочи»

Голкипер Никита Кокарев, выступавший в сезоне-2024/2025 в составе подмосковных «Химок», в ближайшее время подпишет контракт с «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего вратаря 21 матч в Российской Премьер-Лиге и четыре — в Фонбет Кубке России. Всего Кокарев пропустил 47 мячей во всех турнирах. На счету воспитанника «Краснодара» шесть «сухих» игр.

Напомним, «Химки» завершили сезон-2024/2025 на 12-м месте в турнирной таблице, однако не прошли лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ. «Сочи» занял пятое место в итоговой таблице Мелбет Первой лиги, но заработал повышение в классе, переиграв в переходных встречах «Пари НН» (1:2, 3:1).