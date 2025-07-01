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«Ноттингем Форест» согласовал с «Лионом» трансфер Фофана — Романо

«Ноттингем Форест» согласовал с «Лионом» трансфер Фофана — Романо
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«Ноттингем Форест» планирует приобрести нападающего «Лиона» Малика Фофана. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «лесники» согласовали условия сделки с «Олимпиком», но с самим футболистом им ещё предстоит договориться. Фофана надеется продолжить карьеру в клубе, играющем в Лиге чемпионов. «Челси» по-прежнему надеется усилить состав этим исполнителем. Ранее сообщалось, что «Лион» близок к понижению в классе из-за финансовых проблем. «Бавария» и «Наполи» также следят за ситуацией.

В минувшем сезоне Фофана принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

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