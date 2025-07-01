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Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Аякс» или «Марсель» — Sport.es

Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Аякс» или «Марсель» — Sport.es
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«Аякс» и «Марсель» проявляют интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Барселоны» Пабло Торре. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский футболист был близок к переходу в «Мальорку», однако на текущий момент взял время для обдумывания своего будущего. Сине-гранатовые сообщили игроку, что не собираются продлевать с ним контракт. Подчёркивается, что «Барселона» нацелена на продажу хавбека.

В минувшем сезоне Торре принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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