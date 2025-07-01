ЦСКА — «Партизан»: Глебов открыл счёт на 15-й минуте
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В эти минуты идёт матч Братского кубка — 2025, в котором московский ЦСКА встречается с белградским «Партизаном». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2-й тайм
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15' 1:1 Роганович – 25' 2:1 Угрешич – 58' 3:1 Кисляк – 61'
На 15-й минуте вингер армейцев Кирилл Глебов открыл счёт в матче.
Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире, помимо ЦСКА и «Партизана», принимают участие московское «Динамо» и ОФК из Белграда. Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. В первом матче турнира встречались «Динамо» и белградский ОФК. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0).
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