Ляказетт продолжит карьеру в Саудовской Аравии — Романо

Экс-нападающий «Лиона» Александр Ляказетт близок к переходу в «Неом» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Футболист уже согласовал условия сотрудничества со своей новой командой, в ближайшее время он пополнит её состав в качестве свободного агента.

Александр является воспитанником «Лиона». В 2017 году он перешёл в лондонский «Арсенал», а в 2022 году вернулся в команду. В общей сложности в активе нападающего 391 матч за «Лион», 201 гол и 55 результативных передач. С французским клубом Ляказетт в 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции.