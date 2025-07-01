Васютин высказался о решении покинуть «Зенит» перед стартом прошлого сезона

Голкипер Александр Васютин, перебравшийся в тольяттинский «Акрон» из санкт-петербургского «Зенита» летом 2024 года, рассказал, как принимал решение о смене клуба перед стартом минувшего сезона.

«Это взвешенное решение. Я хотел играть. Надеюсь играть больше. Изменились моё игровое время и вовлечённость в результат», — поделился Васютин в эфире «Матч ТВ».

Александр Васютин является воспитанником «Зенита», В минувшем сезоне на его счету 18 матчей и 23 пропущенных мяча в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России за «Акрон». За всё время в «Зените» Васютин принял участие в 12 играх основной команды и пропустил 13 голов.