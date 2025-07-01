Холанд отреагировал на информацию, что он позвал Яссина Буну в «Сити» после матча КЧМ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опроверг информацию, что он позвал вратаря «Аль-Хиляля» Яссина Буну в английский клуб после проигранного матча 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Неправда», — написал норвежский футболист в своём аккаунте в социальной сети. Однако через непродолжительный промежуток времени удалил публикацию с данным сообщением.

Отметим, что «Ман Сити» лишился последнего шанса на трофей в 2025 году, проиграв «Аль-Хилялю». Ранее «горожане» уступили в финале Кубка Англии, в 1/8 финала Кубка лиги, в АПЛ «Сити» занял третье место, а в Лиге чемпионов вылетел от «Реала» в стыковых матчах.

Буну выступает в составе «Аль-Хиляля» с лета 2023 года.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: