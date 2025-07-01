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Холанд отреагировал на информацию, что он позвал Яссина Буну в «Сити» после матча КЧМ

Холанд отреагировал на информацию, что он позвал Яссина Буну в «Сити» после матча КЧМ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опроверг информацию, что он позвал вратаря «Аль-Хиляля» Яссина Буну в английский клуб после проигранного матча 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

«Неправда», — написал норвежский футболист в своём аккаунте в социальной сети. Однако через непродолжительный промежуток времени удалил публикацию с данным сообщением.

Отметим, что «Ман Сити» лишился последнего шанса на трофей в 2025 году, проиграв «Аль-Хилялю». Ранее «горожане» уступили в финале Кубка Англии, в 1/8 финала Кубка лиги, в АПЛ «Сити» занял третье место, а в Лиге чемпионов вылетел от «Реала» в стыковых матчах.

Буну выступает в составе «Аль-Хиляля» с лета 2023 года.

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