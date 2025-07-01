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Главный тренер «Балтики» Талалаев оценил летнюю трансферную кампанию клуба

Главный тренер «Балтики» Талалаев оценил летнюю трансферную кампанию клуба
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе команды на трансферном рынке перед стартом команды в Российской Премьер-Лиге.

«Определить успешность трансферной кампании сможет только чемпионат. Хотелки тренерского штаба по позициям и качеству игроков близки к очень хорошему исполнению. Мы договорились с генеральным и спортивным директором, что пройдём это трансферное окно в союзе и уложимся в срок. Мы впереди остальных команд, потому что чётко спланировали работу. Не все новички прибыли, некоторым оформляются визы», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Балтика» квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2024/2025. В текущее трансферное окно состав команды уже пополнили восемь футболистов, в числе которых арендованный у «Ростова» полузащитник Даниил Уткин и экс-защитник «Химок» Александр Филин.

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