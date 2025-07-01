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Главный тренер «Балтики» Талалаев: эйфория после успеха в ФНЛ прошла, РПЛ — другой уровень

Главный тренер «Балтики» Талалаев: эйфория после успеха в ФНЛ прошла, РПЛ — другой уровень
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отметил разницу в уровне между Мелбет Первой лигой и РПЛ.

«Эйфория после успеха в Первой лиге прошла. Мы понимаем, что РПЛ — совсем другой уровень. С советом директоров мы договорились, что фиксированные цели от «Ростеха» и губернатора будут после того, как мы войдём в чемпионат, завершится трансферная кампания», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

По итогам минувшего сезона Первой лиги калининградский клуб набрал 69 очков в 34 матчах и занял первое место. На второй строчке расположилось «Торпедо» с 65 очками.

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