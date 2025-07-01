Ферран Торрес: мы с Уильямсом уже выступали вместе за сборную, хочу играть с ним и в клубе

25-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес надеется, что нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс перейдёт в каталонский клуб.

«Мы с ним ещё не общались. Мы встречались на Ибице, однако предпочитаем об этом не говорить. Все топовые игроки хотят перейти в большие команды, и «Барса» — одна из них. Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что всё будет хорошо. Мы уже выступали вместе за сборную, я хотел бы играть с ним и в клубе, и мы могли бы сформировать хорошую атакующую связку», — передаёт слова Феррана Торреса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Уильямса в «Барселону» зашли в тупик, поскольку игрок выдвинул ряд условий относительно регистрации в каталонском клубе.