Главный тренер «Балтики» Талалаев: двумя руками за приглашение Антона Миранчука

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил вероятность перехода в клуб полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука.

— Были слухи, что Антон Миранчук может покинуть «Сьон». Может, хотели бы рассмотреть?

— Двумя руками за. Но там другой ценник. У нас есть определённые ограничения. В отдельных случаях рамки раздвигаются, однако пока мы не на таком уровне, чтобы претендовать на футболистов такого класса, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Балтика» квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2024/2025. В текущее трансферное окно состав команды уже пополнили восемь футболистов, в числе которых арендованный у «Ростова» полузащитник Даниил Уткин и экс-защитник «Химок» Александр Филин.