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Талалаев — о Бубнове: в свободное время общаюсь только с людьми, которые мне интересны

Талалаев — о Бубнове: в свободное время общаюсь только с людьми, которые мне интересны
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, хотел ли бы он пообщаться с футбольным экспертом Александром Бубновым. Напомним, ранее между Талалаевым и Бубновым произошёл конфликт в эфире программы «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

— Не хотели бы пообщаться с Бубновым?
— Нет. Если бы я хотел, я бы пообщался с ним в эфире. А в свободное время я общаюсь только с людьми, которые мне интересны, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги калининградский клуб набрал 69 очков в 34 матчах и занял первое место. На второй строчке расположилось «Торпедо» с 65 очками.

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