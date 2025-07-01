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Талалаев отреагировал на информацию о возможном назначении в турецкий «Серик Беледиеспор»

Талалаев отреагировал на информацию о возможном назначении в турецкий «Серик Беледиеспор»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о несостоявшемся переходе в турецкий клуб «Серик Беледиеспор». В ближайшее время эту команду возглавит Сергей Юран.

— Писали, что вам предлагали перейти в турецкий «Серик Беледиеспор», где оказался Юран.
— У меня очень хорошее общение с Туфаном Садыговым. Больше говорить не буду, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

По данным СМИ, 50% акций клуба приобрёл бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов. Сезон-2025/2026 «Серик Беледиеспор» начнёт во втором дивизионе чемпионата Турции. Последним местом работы Сергея Юрана остаётся «Пари НН», который 56-летний специалист покинул в апреле прошлого года.

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