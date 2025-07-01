Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Балтики» Талалаев: есть внутреннее недовольство календарём РПЛ

Главный тренер «Балтики» Талалаев: есть внутреннее недовольство календарём РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о расписании команды на старте сезона-2025/2026 в Российской Премьер-Лиге.

«Есть внутреннее недовольство календарём. Любой команде хотелось бы начинать попроще. Есть команды, которые стабильно играют в РПЛ с хорошим результатом. Они покупают одного или двух высококлассных игроков и входят в календарь. Очень сложно. У нас восемь новых игроков и начинать пять игр на выезде. Ещё и выезды такие. Мы сразу начинаем с московских команд, которые ставят задачу — если не чемпионство, то тройку. Внутреннее недовольство есть. Но зачем пытаться дёргаться на процессы, которые не можешь изменить?» — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Балтика» квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2024/2025. В первых двух турах чемпионата России подопечные Андрея Талалаева встретятся с московскими «Динамо» и «Спартаком».

Материалы по теме
Как же «Спартаку» повезло с календарём РПЛ! А вот «Зениту» и «Краснодару» будет сложно
Как же «Спартаку» повезло с календарём РПЛ! А вот «Зениту» и «Краснодару» будет сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android