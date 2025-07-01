Главный тренер «Балтики» Талалаев: есть внутреннее недовольство календарём РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о расписании команды на старте сезона-2025/2026 в Российской Премьер-Лиге.

«Есть внутреннее недовольство календарём. Любой команде хотелось бы начинать попроще. Есть команды, которые стабильно играют в РПЛ с хорошим результатом. Они покупают одного или двух высококлассных игроков и входят в календарь. Очень сложно. У нас восемь новых игроков и начинать пять игр на выезде. Ещё и выезды такие. Мы сразу начинаем с московских команд, которые ставят задачу — если не чемпионство, то тройку. Внутреннее недовольство есть. Но зачем пытаться дёргаться на процессы, которые не можешь изменить?» — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Балтика» квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2024/2025. В первых двух турах чемпионата России подопечные Андрея Талалаева встретятся с московскими «Динамо» и «Спартаком».