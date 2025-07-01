Главный тренер «Балтики» Талалаев: Эльдарушев близок к уходу, он заслужил играть в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об уходе из клуба ряда футболистов.

— Почему команду покинули Терентьев, Лисакович, Исаенко и Чернов?

— Хотел бы сказать им слова благодарности. Каждый из них внёс лепту. Расстались со всеми, потому что им не приходится расчитывать на большое игровое время. А они уважаемые и взрослые футболисты. Мы со всеми открыты, перед расставанием разговариваем, объясняем ситуацию. Например, нападающие. У нас есть дилемма по Эльдарушеву и Стефановичу. Скорее всего, один из них нас покинет. Ближе к этому Эльдарушев, по нему есть конкретное предложение. Он заслуживает играть в РПЛ.

С кем-то мы пожали руки, попрощались. Допустим, с Лисаковичем мы не сказали друг другу «прощай», хоть он и покинул клуб. Мне нравятся нестандартные люди. Про него многое говорят, но он качественный игрок. То, что он не реализовывается в нашем футболе, не его вина, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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