«Манчестер Юнайтед» может купить игрока сборной Италии за € 35 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» запросил у «Интера» информацию о потенциальной сделке по трансферу полузащитника Давиде Фраттези. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент «нерадзурри» снизили цену на футболиста сборной Италии с € 50 млн до € 35 млн. Сам Фраттези ещё не принял решения о своём будущем. Конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 25-летнего полузащитника могут составить «Тоттенхэм», мадридский «Атлетико» и «Рома».

В минувшем сезоне Фраттези принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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