Стали известны три трансферные цели «Арсенала» для усиления атаки

«Арсенал» рассматривает левого нападающего «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе в качестве главной трансферной цели для усиления линии нападения. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в «орлы» оценивают 26-летнего футболиста в £ 68 млн (€ 79,5 млн), однако «канониры» рассчитывают приобрести его за более низкую сумму. Подчёркивается, что в качестве альтернативы для Эзе «Арсенал» рассматривает 22-летнего атакующего полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса и 23-летнего правого нападающего «Челси» Нони Мадуэке.

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме Официально «Арсенал» объявил о подписании вратаря Кепы Аррисабалаги

Самый дорогой трансфер в истории футбола: