Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны три трансферные цели «Арсенала» для усиления атаки

Стали известны три трансферные цели «Арсенала» для усиления атаки
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» рассматривает левого нападающего «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе в качестве главной трансферной цели для усиления линии нападения. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в «орлы» оценивают 26-летнего футболиста в £ 68 млн (€ 79,5 млн), однако «канониры» рассчитывают приобрести его за более низкую сумму. Подчёркивается, что в качестве альтернативы для Эзе «Арсенал» рассматривает 22-летнего атакующего полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса и 23-летнего правого нападающего «Челси» Нони Мадуэке.

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Официально
«Арсенал» объявил о подписании вратаря Кепы Аррисабалаги

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android