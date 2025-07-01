Вингер «Барселоны» Торрес рассказал о состоянии после операции по удалению аппендицита

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес ответил на вопрос о состоянии здоровья после перенесённой в мае операции по удалению аппендицита.

«Физически я в порядке, а психологически – ещё лучше. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, надеюсь на отличный год. Я вижу себя в «Барселоне», и я собираюсь остаться в «Барселоне». Я настроен оптимистично и буду бороться, чтобы заработать место в стартовом составе», — приводит слова Феррана Торреса Mundo Deportivo.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 19 голов и отдал семь голевых передач. За этот период в составе сине-гранатовых игрок выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.