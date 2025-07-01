Луис Энрике назвал главных соперников «Зенита» в новом сезоне

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил, какие команды он считает главными соперниками сине-бело-голубых в грядущем сезоне.

«Главными соперниками будут ЦСКА и «Динамо». Игры с ними всегда были принципиальными, и я за ту часть сезона, что провёл в «Зените» и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах. Поэтому мне кажется, что именно с ними мы будем конкурировать за чемпионство», — приводит слова Энрике Metaratings.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Зенит» с 66 очками занял второе место. ЦСКА с 59 очками расположился на третьей строчке, а московское «Динамо» — на пятой (56).

Энрике перешёл в санкт-петербургский клуб в январе. За этот период он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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