Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Барселоны» Ферран Торрес высказался о соперничестве с «Реалом» в новом сезоне

Игрок «Барселоны» Ферран Торрес высказался о соперничестве с «Реалом» в новом сезоне
Комментарии

25-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес дал комментарий на тему соперничества с мадридским «Реалом» в сезоне-2024/2025.

«Реал» — это клуб, который все знают, каждое лето он будет стараться подписывать лучших, но мы очень довольны нашей командой, прошлым годом и с оптимизмом смотрим в будущее. Является ли «Барса» фаворитом нового сезона? Это слово мне не нравится, потому что, когда ты фаворит, все хотят на тебя наброситься. Это правда, что в этом году, за исключением Лиги чемпионов, мы выиграли всё, и это хороший вызов», — приводит слова Феррана Торреса Mundo Deportivo.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 19 голов и отдал семь голевых передач.

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Торрес рассказал о состоянии после операции по удалению аппендицита
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android