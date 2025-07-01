Игрок «Барселоны» Ферран Торрес высказался о соперничестве с «Реалом» в новом сезоне

25-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес дал комментарий на тему соперничества с мадридским «Реалом» в сезоне-2024/2025.

«Реал» — это клуб, который все знают, каждое лето он будет стараться подписывать лучших, но мы очень довольны нашей командой, прошлым годом и с оптимизмом смотрим в будущее. Является ли «Барса» фаворитом нового сезона? Это слово мне не нравится, потому что, когда ты фаворит, все хотят на тебя наброситься. Это правда, что в этом году, за исключением Лиги чемпионов, мы выиграли всё, и это хороший вызов», — приводит слова Феррана Торреса Mundo Deportivo.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 19 голов и отдал семь голевых передач.