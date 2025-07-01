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Вратарь белградского ОФК Попович: Москва — один из самых красивых городов в мире

Вратарь белградского ОФК Попович: Москва — один из самых красивых городов в мире
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Вратарь ОФК из Белграда Балша Попович высказался о приезде в Москву, где его команда принимает участие в Братском кубке — 2025. В первом матче турнира сербский клуб встречался с московским «Динамо» и уступил со счётом 0:4.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8'     2:0 Гладышев – 21'     3:0 Гагнидзе – 83'     4:0 Скопинцев – 85'    

«Это мой второй приезд в Москву. В прошлом году я был на Братском кубке. Это очень красивый город, один из самых красивых в мире», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире также принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. ОФК встретится с армейцами в субботу, 5 июля.

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