Вратарь белградского ОФК Попович: Москва — один из самых красивых городов в мире

Вратарь ОФК из Белграда Балша Попович высказался о приезде в Москву, где его команда принимает участие в Братском кубке — 2025. В первом матче турнира сербский клуб встречался с московским «Динамо» и уступил со счётом 0:4.

«Это мой второй приезд в Москву. В прошлом году я был на Братском кубке. Это очень красивый город, один из самых красивых в мире», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире также принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. ОФК встретится с армейцами в субботу, 5 июля.