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Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк»
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Пресс-служба «Фатих Карагюмрюк» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера команды. Трудовое соглашение рассчитано до 2027 года.

Последним местом работы Лички было московское «Динамо», которое он возглавлял с лета 2023 года по май 2025 года. Под руководством 47-летнего специалиста бело-голубые провели 78 матчей во всех турнирах, в которых 40 раз победили, 17 раз сыграли вничью и 21 раз потерпели поражение.

До назначения в «Динамо» Личка занимал должность главного тренера «Оренбурга». Он работал в клубе с 2020 по 2023 год.

«Фатих Карагюмрюк» завершил прошлый сезон на третьем месте в Первой лиге Турции и, таким образом, поднялся в Суперлигу.

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