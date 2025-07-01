Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не было смысла никуда уходить». Милан Гаич — о продлении контракта с ЦСКА

«Не было смысла никуда уходить». Милан Гаич — о продлении контракта с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о продлении контракта с красно-синими до конца сезона-2026/2027.

— Я очень доволен. Чувствую себя здесь как дома. Уже полностью адаптировался, семье здесь нравится. Не было смысла никуда уходить.

– Насколько изменились требования с приходом Челестини на пост главного тренера?
– Конечно, у каждого тренера есть свои идеи. Пока мы готовимся, пытаемся принять их. Уверен, что с ним в этом сезоне всё получится, — сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».

Армейцы объявили о продлении контракта с сербским футболистом 24 июня.

Гаич выступает за московскую команду с 2022 года. За это время он провёл 112 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В составе красно-синих Гаич дважды побеждал в Фонбет Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил о продлении контракта с Миланом Гаичем

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android