«Не было смысла никуда уходить». Милан Гаич — о продлении контракта с ЦСКА

Правый защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о продлении контракта с красно-синими до конца сезона-2026/2027.

— Я очень доволен. Чувствую себя здесь как дома. Уже полностью адаптировался, семье здесь нравится. Не было смысла никуда уходить.

– Насколько изменились требования с приходом Челестини на пост главного тренера?

– Конечно, у каждого тренера есть свои идеи. Пока мы готовимся, пытаемся принять их. Уверен, что с ним в этом сезоне всё получится, — сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».

Армейцы объявили о продлении контракта с сербским футболистом 24 июня.

Гаич выступает за московскую команду с 2022 года. За это время он провёл 112 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В составе красно-синих Гаич дважды побеждал в Фонбет Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги.

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