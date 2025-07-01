Защитник Неко Уильямс подписал новый контракт с «Ноттингем Форест»

Правый защитник сборной Уэльса Неко Уильямс продлил контракт с «Ноттингем Форест». Об этом сообщается на официальном сайте «лесников».

Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Футболист выступает за эту команду с 2022-го, он является воспитанником «Ливерпуля»

«За последние годы этот клуб очень далеко продвинулся, я горжусь тем, что являюсь частью этого приключения. Все знают, насколько амбициозен владелец команды, я благодарен ему за то, что он верит в меня и в наш коллектив. Мысли о будущем захватывают дух!

Я очень счастлив быть здесь и с нетерпением жду возвращения к работе. У этого клуба невероятные болельщики, они поддерживают меня с самого начала. Играть за команду с такими фанатами — привилегия для нас. С нетерпением ждём еврокубковых вечеров на «Сити Граунд», надеемся создать как можно больше воспоминаний для всех, кто причастен к «Ноттингем Форест», — приводит слова Уильямса официальный сайт клуба.