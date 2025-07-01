ЦСКА победил «Партизан» в Братском кубке, Кисляк и Глебов отметились голами

Завершился матч Братского кубка — 2025, в котором московский ЦСКА встречался с белградским «Партизаном». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты российской команды.

На 15-й минуте вингер армейцев Кирилл Глебов забил первый мяч в игре. На На 25-й минуте защитник «Партизана» Милан Роганович сравнял счёт ударом с лёта после подачи полузащитника Бибраса Натхо с углового. На 57-й минуте армейцы вновь вышли вперёд благодаря тому, что хавбек Огнен Угрешич забил мяч в свои ворота. Полузащитник Матвей Кисляк положил третий мяч армейцев на 61-й минуте.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире, помимо ЦСКА и «Партизана», принимают участие московское «Динамо» и ОФК из Белграда. Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. В первом матче турнира встречались «Динамо» и белградский ОФК. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0).