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«Сандерленд» оформил рекордный трансфер в истории клуба, подписав Хабиба Диарра

«Сандерленд» оформил рекордный трансфер в истории клуба, подписав Хабиба Диарра
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«Сандерленд» приобрёл полузащитника «Страсбурга» Хабиба Диарра. Об этом сообщается на официальном сайте «чёрных котов».

Футболист подписал с командой английской Премьер-лиги контракт, рассчитанный на пять лет. По данным сайта Transfermarkt, стоимость сделки составила € 31,5 млн, ещё € 4 млн прописаны в качестве бонусов. Ранее Sky Sports анонсировал данный трансфер как рекордный для коллектива из графства Тайн-энд-Уир.

В 33 встречах прошедшего клубного сезона Диарра забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

В прошлом сезоне «Сандерленд» занял четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. По итогам плей-офф за повышение в классе команда оформила выход в АПЛ.

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