«Реал» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Винисиус, Г. Торрес.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Ругани, Келли, Байо, Локателли, Камбьязо, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани.

На текущий момент в четвертьфинал соревнования уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. После завершения группового этапа борьбу за титул в формате плей-офф из одной встречи продолжают 16 клубов, занявших первые и вторые места в своих квартетах.

Самые большие стадионы мира: