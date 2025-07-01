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Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Реал Мадрид — Ювентус: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 1 июля 2025

«Реал» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ
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Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матчей 1/8 финала клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Винисиус, Г. Торрес.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Ругани, Келли, Байо, Локателли, Камбьязо, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани.

На текущий момент в четвертьфинал соревнования уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. После завершения группового этапа борьбу за титул в формате плей-офф из одной встречи продолжают 16 клубов, занявших первые и вторые места в своих квартетах.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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