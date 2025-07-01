Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал вылет команды с клубного ЧМ

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о поражении команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с командой «Аль-Хиляль» (3:4).

«У нас были большие цели в этом турнире, мы надеялись дойти как можно дальше. Думаю, наша команда хорошо сыграла, поэтому мы разочарованы. Мы играем ради трофеев, когда не побеждаем, сильно расстраиваемся. Но внутри коллектива все знают, что мы стали и становимся лучше. Вернулись ощущение командной работы, атмосфера в раздевалке, энергия и даже то, как мы привыкли играть. Полагаю, определённые улучшения произошли. Мы абсолютно разочарованы, ведь хотели проявить себя гораздо лучше. Но мы снова чувствуем позитивную энергию, которая поможет вернуться на привычный уровень», — приводит слова Силвы официальный сайт «Манчестер Сити».