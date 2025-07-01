Три российских футболиста перейдут в турецкий «Серик Беледиеспор» — Ajansspor

Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» заключит соглашения с тремя российскими футболистами: 32-летним центральным защитником Кириллом Гоцуком, 32-летним защитником Дмитрием Тихим и 25-летним атакующим полузащитником Ильёй Берковским. Об этом сообщает журналист Ариф Йылдыз со ссылкой на Ajansspor в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ожидается, что все три футболиста подпишут контракт, рассчитанный на два года.

Ранее агент Гоцука подтвердил интерес «Серик Беледиеспор» к своему клиенту в беседе с корреспондентом «Чемпионата». Последним клубом защитника был «Пари НН». Тихий покинул армянский «Урарту». Последней командой Берковского стали подмосковные «Химки».

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