«Ростов» объявил о продлении контракта с 33-летним Хореном Байрамяном

«Ростов» в своём телеграм-канале объявил о пролонгации трудового соглашения с 33-летним полузащитником Хореном Байрамяном на год с возможностью продления ещё на сезон.

«Хорик, мы желаем тебе яркой игры, успешных матчей и побед нашему родному клубу!» — сказано в сообщении донского клуба.

Байрамян выступает в составе «Ростова» с 2011 года. За этот период он принял участие в 246 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 20 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

По итогам минувшего сезона ростовчане заняли восьмое место в чемпионате России и дошли до Суперфинала Фонбет Кубка России.

Материалы по теме Карпин рассказал о договорённости с «Ростовом», по которой его штаб остался бы в клубе

Самые титулованные футбольные клубы России: