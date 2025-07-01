Николич отреагировал на скандирование его имени болельщиками ЦСКА в игре с «Партизаном»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Партизана» Марко Николич отреагировал на скандирование болельщиками армейцев своего имени во время товарищеского матча команд.

«Очень приятно и красиво! Большое спасибо болельщикам!» — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста из клуба 9 июня. Николич работал с красно-синими с лета 2024 года. Под его руководством армейцы заняли третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграли Фонбет Кубок России.

Сербский специалист работал в качестве главного тренера «Партизана» с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2017 год.