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Николич отреагировал на скандирование его имени болельщиками ЦСКА в игре с «Партизаном»

Николич отреагировал на скандирование его имени болельщиками ЦСКА в игре с «Партизаном»
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Партизана» Марко Николич отреагировал на скандирование болельщиками армейцев своего имени во время товарищеского матча команд.

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01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15'     1:1 Роганович – 25'     2:1 Угрешич – 58'     3:1 Кисляк – 61'    

«Очень приятно и красиво! Большое спасибо болельщикам!» — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста из клуба 9 июня. Николич работал с красно-синими с лета 2024 года. Под его руководством армейцы заняли третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграли Фонбет Кубок России.

Сербский специалист работал в качестве главного тренера «Партизана» с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2017 год.

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