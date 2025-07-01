Болельщики ЦСКА скандировали имя Марко Николича в матче с «Партизаном»

Болельщики ЦСКА скандировали имя бывшего главного тренера команды Марко Николича в матче Братского кубка — 2025 с «Партизаном», в котором красно-синие победили со счётом 3:1. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

9 июня ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста из клуба. Николич возглавлял красно-синих с лета 2024 года. Под его руководством армейцы заняли третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграли Фонбет Кубок России.

Сербский специалист занимал должность главного тренера «Партизана» с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2017 год.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире, помимо ЦСКА и «Партизана», принимают участие московское «Динамо» и ОФК из Белграда. Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. В первом матче турнира встречались «Динамо» и белградский ОФК. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0).

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: