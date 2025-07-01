Чалханоглу может перейти в «МЮ», «Интер» оценивает игрока в € 40 млн — Аккомандо

«Галатасарай» хочет приобрести 31-летнего полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу, однако не готов заплатить за него более € 15 млн. Об этом сообщает журналист Орацио Аккомандо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «нерадзурри» требуют € 40 млн за турецкого футболиста. При этом интерес к Чалханоглу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Эти клубы уже общались с агентом полузащитника.

Ранее форвард «Интера» Лаутаро Мартинес после вылета «Интера» с клубного чемпионата мира сказал, что, если кто-то из футболистов хочет уйти, им нужно сделать это. Затем президент итальянского гранда Джузеппе Маротта предположил, что аргентинец адресовал свои слова именно Чалханоглу.

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