Сергей Юран возглавил турецкий «Серик Беледиеспор»

Пресс-служба турецкого «Серик Беледиеспор» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о назначении российского специалиста Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Добро пожаловать, Сергей Юран. Желаем вам успехов в выполнении поставленной задачи», — сказано в заявлении клуба.

Ранее СМИ сообщали, что 50% акций клуба приобрёл бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов.

Последним местом работы Юрана до назначения в «Серик Беледиеспор» был «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 года по апрель 2024 года. Под его руководством нижегородский клуб принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз победил, шесть раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.

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