Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ляказетт перешёл в «Неом» из Саудовской Аравии

Александр Ляказетт перешёл в «Неом» из Саудовской Аравии
Комментарии

Бывший нападающий «Лиона» Александр Ляказетт на правах свободного агента пополнил состав «Неома» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в соцсети X.

Футболист подписал с коллективом контракт, рассчитанный до лета 2027 года. «Неом» выступит в следующем розыгрыше высшего саудовского дивизиона.

Александр Ляказетт является воспитанником «Лиона». В 2017 году он перешёл в лондонский «Арсенал», а в 2022 году вернулся в команду. В общей сложности в активе нападающего 391 матч за «Лион», 201 гол и 55 результативных передач. С французским клубом Ляказетт в 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

Материалы по теме
Стала известна возможная зарплата Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android