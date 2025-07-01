Александр Ляказетт перешёл в «Неом» из Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Лиона» Александр Ляказетт на правах свободного агента пополнил состав «Неома» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в соцсети X.

Футболист подписал с коллективом контракт, рассчитанный до лета 2027 года. «Неом» выступит в следующем розыгрыше высшего саудовского дивизиона.

Александр Ляказетт является воспитанником «Лиона». В 2017 году он перешёл в лондонский «Арсенал», а в 2022 году вернулся в команду. В общей сложности в активе нападающего 391 матч за «Лион», 201 гол и 55 результативных передач. С французским клубом Ляказетт в 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции.