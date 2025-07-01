Антон Заболотный поделился впечатлениями после перехода в московский «Спартак»

Форвард сборной России Антон Заболотный высказался о своих эмоциях после завершения перехода в московский «Спартак». Пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с нападающим во вторник, 1 июля.

— Антон, ты в «Спартаке». Твои первые впечатления?

— Приятные впечатления. Наконец-то завершилась сделка, подписал контракт, и очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя.

— Ты второй Заболотный в истории «Спартака». Николай поздравил тебя?

— Ну, я думаю, скажет тёплые слова, пожелает удачи, ну и продолжать наше дело за Болотной. Наверное, так, — сказал Антон Заболотный в интервью клубному каналу «Спартака».

Антон Заболотный перешёл в московский «Спартак» из «Химок». Голкипер Николай Заболотный выступал за столичный клуб с 2010 по 2014 год. Сейчас 35-летний вратарь защищает цвета «Сочи».