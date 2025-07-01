Антуан Семеньо продлил контракт с «Борнмутом»

Вингер Антуан Семеньо подписал новое соглашение с «Борнмутом». Об этом сообщает официальный сайт «вишен».

Новый трудовой договор футболиста с командой из графства Дорсет рассчитан до лета 2030 года.

«В этом клубе я заметно вырос – как на поле, так и за его пределами, очень рад, что продлил контракт перед началом подготовки к сезону. Сложно подобрать достаточно хвалебных слов в адрес всех, кто связан с клубом. Это замечательное место, я рад вернуться в Борнмут [после отпуска] и продолжить упорно трудиться перед новым сезоном», — приводит слова игрока официальный сайт «Борнмута».

Суммарно в составе «вишен» Семеньо на данный момент провёл 89 матчей, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.