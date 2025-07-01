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Челестини рассказал, что ему не понравилось в игре ЦСКА в победном матче с «Партизаном»

Челестини рассказал, что ему не понравилось в игре ЦСКА в победном матче с «Партизаном»
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, чем он остался недоволен в игре красно-синих в матче Братского кубка с «Партизаном», где его команда победила со счётом 3:1.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15'     1:1 Роганович – 25'     2:1 Угрешич – 58'     3:1 Кисляк – 61'    

«Мне не понравилось давление, которое мы оказывали в первом тайме, но, возможно, это из‑за усталости. Было мало движения впереди, не особо контролировали пространство. Была парочка моментов, однако этого маловато. Второй тайм мне понравился намного больше, например, мы были хороши в переходах, чего команде не хватало в первом тайме. Иван Обляков во вторые 45 минут совершал хорошее движение между линиями, мы создавали моменты и шли вперёд», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

На 15-й минуте вингер армейцев Кирилл Глебов забил первый мяч в игре. На На 25-й минуте защитник «Партизана» Милан Роганович сравнял счёт ударом с лёта после подачи полузащитника Бибраса Натхо с углового. На 57-й минуте армейцы вновь вышли вперёд благодаря тому, что хавбек Огнен Угрешич забил мяч в свои ворота. Полузащитник Матвей Кисляк забил третий мяч армейцев на 61-й минуте.

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