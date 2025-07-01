Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал переход Кепы Аррисабалаги в стан «канониров»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о переходе голкипера Кепы Аррисабалаги из «Челси» в стан «канониров».

«Мы очень рады, что Кепа присоединился к нам. Это игрок, которого мы знаем, сталкивались с ним много раз в последних сезонах. Он привнесёт богатый опыт, который поможет его товарищам по команде, и он действительно жаждет побед.

Кепа усердно работает и поднимет наш уровень. Я уверен, что он идеально впишется, уже зная некоторых своих товарищей по команде, и мы действительно рады, что он с нами», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Сезон-2024/2025 Аррисабалага провёл в «Борнмуте» в рамках аренды.