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Суд Мадрида принял жалобу Ла Лиги на ролики телевидения «Реала» — Iusport

Суд Мадрида принял жалобу Ла Лиги на ролики телевидения «Реала» — Iusport
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Центральный суд по административным спорам в Мадриде принял апелляцию, поданную Ла Лигой, и поручил Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) возобновить дисциплинарное разбирательство в связи с видеороликами, которые выпускает клубное телевидение столичного «Реала». Об этом сообщает Iusport.

По информации источника, апелляция была подана на решение Спортивного административного суда (TAD) от 21 ноября 2024 года. По мнению Ла Лиги, видео клубного ТВ «сливочных» производятся с целью оказать давление на судей.

Напомним, в апреле футбольный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, назначенный на финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (3:2 д. вр.), заплакал на пресс-конференции из-за критики со стороны клубного телевидения «сливочных».

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