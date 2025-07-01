Фото: перформанс болельщиков на матче Братского кубка ЦСКА — «Партизан»

Болельщики московского ЦСКА разместили баннер на стадионе «ВЭБ Арена» во время товарищеского матча с сербским «Партизаном» в рамках Братского кубка. Игра проходила в Москве. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты российской команды.
На трибунах домашней арены армейцев был вывешен большой баннер, посвящённый обоим клубам. Фотографией перформанса поделилась пресс-служба красно-синих в телеграм-канале московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире, помимо ЦСКА и «Партизана», принимают участие московское «Динамо» и ОФК из Белграда. Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. В первом матче турнира встречались «Динамо» и белградский ОФК. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0).
- 1 июля 2025
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