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Фото: перформанс болельщиков на матче Братского кубка ЦСКА — «Партизан»

Фото: перформанс болельщиков на матче Братского кубка ЦСКА — «Партизан»
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Болельщики московского ЦСКА разместили баннер на стадионе «ВЭБ Арена» во время товарищеского матча с сербским «Партизаном» в рамках Братского кубка. Игра проходила в Москве. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты российской команды.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15'     1:1 Роганович – 25'     2:1 Угрешич – 58'     3:1 Кисляк – 61'    

На трибунах домашней арены армейцев был вывешен большой баннер, посвящённый обоим клубам. Фотографией перформанса поделилась пресс-служба красно-синих в телеграм-канале московского ЦСКА.

Фото: ПФК ЦСКА

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире, помимо ЦСКА и «Партизана», принимают участие московское «Динамо» и ОФК из Белграда. Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. В первом матче турнира встречались «Динамо» и белградский ОФК. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0).

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