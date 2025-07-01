«Реал» — «Ювентус»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встречаются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк. На момент выхода новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии четвертьфинала соревнования выигравшая команда встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

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