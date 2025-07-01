«Атлетико» объявил о переходе полузащитника сборной Италии

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего полузащитника Маттео Руджери из «Аталанты». Контракт с футболистом сборной Италии рассчитан до 30 июня 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что «матрасники» заплатили клубу из Бергамо € 17 млн за игрока, ещё € 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Фото: atleticodemadrid.com

Полузащитник является воспитанником «Аталанты». За её взрослую команду он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Руджери вызывался в итальянскую национальную команду на мартовские матчи Лиги наций, однако не дебютировал в её составе.

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