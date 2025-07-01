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«Наши дети ходят в один класс». Заболотный назвал лучшего друга из состава «Спартака»

«Наши дети ходят в один класс». Заболотный назвал лучшего друга из состава «Спартака»
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Новичок московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал, с кем из нынешнего состава красно-белых поддерживал связь до перехода в стан красно-белых.

«Со всеми ребятами хорошо общаемся. Уже много лет друг против друга играем в РПЛ, на поле, понятное дело, мы пересекаемся. Поэтому со всеми хороший контакт. С Ромой [Зобниным] особенный контакт, потому что мы уже где-то шесть-семь лет в одном посёлке живём. Наши дети ходят в один класс. Поэтому каждый раз, когда я в Москве или в посёлке, мы всё время видимся», — поделился Заболотный в интервью клубному каналу «Спартака».

Ранее полузащитник красно-белых Роман Зобнин в интервью заявлял, что ждёт Заболотного в команде. В минувшем сезоне 34-летний нападающий отметился шестью голами и шестью результативными передачами в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, выступая за «Химки».

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