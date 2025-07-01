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Новичок «Арсенала» Аррисабалага поделился первыми впечатлениями от трансфера

Новичок «Арсенала» Аррисабалага поделился первыми впечатлениями от трансфера
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Новый вратарь «Арсенала» Кепа Аррисабалага высказался о своём переходе в клуб.

«Мы все здесь, чтобы побеждать. Я думаю, у нас отличная команда. Считаю, что здесь отличный персонал, лучшие условия, поэтому мы должны подготовиться к этому сезону и добиться успеха.

Я пообщался с Каем [Хаверцем], он был вместе с Мартином [Эдегором], и мы немного поговорили — у нас получился неплохой диалог. Они уже начали объяснять, как здесь всё устроено и насколько нынешняя атмосфера в раздевалке замечательна. Так что я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт лондонцев.

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