Новичок «Арсенала» Аррисабалага поделился первыми впечатлениями от трансфера

Новый вратарь «Арсенала» Кепа Аррисабалага высказался о своём переходе в клуб.

«Мы все здесь, чтобы побеждать. Я думаю, у нас отличная команда. Считаю, что здесь отличный персонал, лучшие условия, поэтому мы должны подготовиться к этому сезону и добиться успеха.

Я пообщался с Каем [Хаверцем], он был вместе с Мартином [Эдегором], и мы немного поговорили — у нас получился неплохой диалог. Они уже начали объяснять, как здесь всё устроено и насколько нынешняя атмосфера в раздевалке замечательна. Так что я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт лондонцев.